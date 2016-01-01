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Все что Вам нужно сделать єто подключить AlgoSniper к Вашему торговому счету, и нажать кнопку Start!

Опытные менеджеры

Наши менеджеры профессионалы своего дела. Они организованы и отлично знают своё дело.

Самостоятельная торговля

  • Ежедневный анализ рынка
  • Задержка котировок от брокера
  • Отсутствие свободного времени
  • Поиск и тестирование торговых стратегий
  • Азарт

Если вы торговали самостоятельно, то наверняка согласитесь что перед началомЕсли Вы торговали самостоятельно, то наверняка согласитесь что перед началом торговли, нужно потратить несколько часов на изучение аналитики, экономического календаря и настройку индикаторов. Так же очень важным нюансом является доходность Вашей торговой стратегии, которая может не работать на новостях, или огромной волатильности рынка.

Ну и конечно, же главный враг трейдера, АЗАРТ, который погубил уже миллионы трейдеров по всему миру. Вы не устали терять деньги?

Торговля с AlgoSniper

  • Анализ 72 валютных пар
  • Прямые запросы котировок с сервера
  • Круглосуточная торговля
  • Последовательность

AlgoSniper анализирует валютные пары и тренды, самых популярных торговых инструментов за несколько минут. Учитывает новости и объемы ближайших крупных трейдеров, которые совершают миллионные сделки и двигают рынок. AlgoSniper не пытается бороться с Маркетмейкерами, он идет с ними в ногу. Отсутствие эмоций и последовательность торгового процесса обеспечивает огромную доходность, которая исчисляется сотнями тысяч долларов!

Приступить к работе
Как присоедениться к сотням трейдеров, которые зарабатывают, а не тратят?
1 Зарегестрируйтесь.
Пройдите простую процедуру регистрации, которая занимает не больше 5 минут, и получите инструкцию на почту.
2 Настройте AlgoSniper
Настройка и подключение торгового счета займет не больше 15 минут, после которых вы сможете запустить AlgoSniper.
3 Получите прибыль.
Потратив 20 минут времени на подключение и настройку. Вы сможете уже вечером получить первую прибыль!
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