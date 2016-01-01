Самостоятельная торговля

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Если вы торговали самостоятельно, то наверняка согласитесь что перед началомЕсли Вы торговали самостоятельно, то наверняка согласитесь что перед началом торговли, нужно потратить несколько часов на изучение аналитики, экономического календаря и настройку индикаторов. Так же очень важным нюансом является доходность Вашей торговой стратегии, которая может не работать на новостях, или огромной волатильности рынка.
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