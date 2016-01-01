Самостоятельная торговля

Ежедневный анализ рынка

Задержка котировок от брокера

Отсутствие свободного времени

Поиск и тестирование торговых стратегий

Азарт

Если вы торговали самостоятельно, то наверняка согласитесь что перед началомЕсли Вы торговали самостоятельно, то наверняка согласитесь что перед началом торговли, нужно потратить несколько часов на изучение аналитики, экономического календаря и настройку индикаторов. Так же очень важным нюансом является доходность Вашей торговой стратегии, которая может не работать на новостях, или огромной волатильности рынка.

Ну и конечно, же главный враг трейдера, АЗАРТ, который погубил уже миллионы трейдеров по всему миру. Вы не устали терять деньги?